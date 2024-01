Cina tra mare, cielo e terra nell’autunno di Viking

21:00

Tre nuovi itinerari in Cina nell’autunno di Viking. La compagnia di crociere lancia un tris di novità che da settembre a novembre permetteranno di scoprire il Paese del Dragone con viaggi da 10 a 20 giorni che uniranno esperienze a terra, voli e navigazione, operati da Viking Yi Dun, ex Viking Sun.

Pubblicità

Il primo, riporta Travel Weekly, si chiamerà ‘China Discovery’ e durerà 10 giorni. Viaggio lungo la costa da Shanghai a Hong Kong, farà scalo a Zhoushan, Dongtou, Pingtan, Xiamen e Shenzhen. Durerà, invece, 15 giorni ‘Classic China & the Coast’, viaggio in partenza da Pechino, che include anche un volo per Zian e un altro per Shanghai, prima dell’imbarco.



Unirà un itinerario su terra ferma e la navigazione ‘Wonders of China’, itinerario di 20 giorni in partenza da Pechino. Il viaggio includerà voli per Shanghai, Chengdu, Lhasa, Xian.