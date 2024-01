di Martina Tartaglino

08:02

L’intelligenza artificiale come nuova alleata per fare imprenditoria. Claudio Busca, direzione generale retail del Gruppo Bluvacanze, ha spiegato in un webinar, organizzato in collaborazione con TTG, perché le agenzie di viaggi non devono temere le innovazioni tecnologiche, ma sfruttarle al meglio per riuscire ad abbracciare clienti vecchi e nuovi fornendo servizi all’avanguardia.

“L’AI è il presente e mettere la testa sotto la sabbia rispetto ai cambiamenti non è la soluzione - ha detto Busca -. Solo uscendo dalla comfort zone si arriva a fare imprenditoria. Le adv continueranno a esistere, ma se negli anni Duemila avevano l’esclusiva ora devono dare maggiore gratificazione al cliente che altrimenti migra sul web. E questa è la grande sfida di tutto il settore”.



Bluvacanze intende quindi investire in formazione: "Il 31 gennaio partirà la Blu Academy i cui corsi saranno suddivisi in tre blocchi: il primo sarà dedicato proprio al’Intelligenza Artificiale, poi ci saranno anche focus sui social e sul legal, aspetti fondamentali per abbracciare i clienti rispetto agli scenari che si stanno delineando. Bluvacanze grazie al suo dipartimento digitale e a importanti partnership cercherà di guidare le sue agenzie attraverso il cambiamento".