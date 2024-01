08:32

L’Egitto rallenta, ma non si ferma. E con l’inizio del nuovo anno accenna a qualche timido segnale di ripresa.

Perché a conti fatti, e malgrado ogni contrarietà, questo Paese rimane una meta top, che riesce a superare qualsiasi criticità e che non ha eguali almeno sul nostro mercato.

“Dopo il periodo di sostanziale stallo che ha caratterizzato l’ultima parte del 2023, stiamo ora osservando una ripresa graduale delle richieste e ci auguriamo di raggiungere presto i soddisfacenti livelli di prenotazioni che abbiamo avuto nello scorso anno” commenta il direttore prodotto e sviluppo di Fruit Viaggi, Giuseppe Falco.



Si spinge oltre il direttore commerciale di Futura Vacanze, Belinda Coccia, che anticipa la fase di ripresa già dal periodo di Natale. “Dopo un momento di fermo e una timida ripresa, le festività sembrano aver ridato un equilibrio in fatto di domanda, ma si tratta di una destinazione ancora in bilico tra la voglia di partire e di superare anche la più remota titubanza e quella di rimandare. Vediamo come andranno le prossime settimane. E’ una destinazione troppo amata dagli italiani e troppo importante per il settore e ci auguriamo presto di tornare ai volumi che merita”.



Riscontri simili anche per i viaggi culturali. Cautamente ottimista il direttore commerciale di Quality Group, Marco Peci. “La situazione ad oggi ci appare meno drammatica di quello che abbiamo inizialmente pensato. Le prenotazioni Egitto ricevute a fine 2023 per il 2024 sono circa il 65% di quelle 2022 per partenze 2023”.



“Kel 12 programma itinerari con partenze settimanali a bordo delle dahabeye di proprietà - alcune dedicate al mercato estero – aggiunge l’a.d., Gianluca Rubino -. A parte un piccolo stop registrato ad ottobre e legato agli scontri in Medioriente, riscontriamo un ottimo interesse sull’area tanto che le prenotazioni sono in crescita”.



“Dopo il primo shock - chiude Stefano Maria Simei, responsabile commerciale e marketing di Th Group - le vendite sull’Egitto stanno riprendendo con un buon ritmo di incremento settimana su settimana, anche se non a livello dello stesso periodo dello scorso anno. Speriamo che la situazione continui a migliorare e che l’obiettivo di attirare 15 milioni di turisti quest'anno sia per il Paese un traguardo raggiungibile”.

Isabella Cattoni