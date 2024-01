di Elisabetta Canoro

08:56

Le novità di prodotto in 17 cataloghi e un manuale per le adv con un maggiore focus sui dettagli tecnici: 18 volumi che raccontano la voglia di viaggiare di Boscolo Tours. Salvatore Sicuso ha portato tutta la sua squadra al completo per presentare nuovi itinerari e destinazioni. A cominciare dal Giappone, che “ha già registrato un interesse oltre le aspettative in advance booking”, ha detto il country sales director.

“È il Giappone che vogliono vivere gli italiani quello che proponiamo, da scoprire nei due tour Giappone classico e Gran Tour del Giappone di 9 e 12 giorni”, ha spiegato Valeria Pirodda, destination manager. Si amplia poi la programmazione in Uzbekistan, con la nuova proposta Uzbekistan, sulla Via della Seta. In catalogo anche 4 nuovi itinerari in Cina. Nel Sud-Est asiatico debutta il nuovo tour Vietnam insolito, di 13 giorni, con alcune chicche dal sapore local; presentata anche la programmazione per l’India, completamente rinnovata, con 8 nuovi tour che includono estensioni in Nepal e Bhutan.



Sul lungo raggio, un nuovo itinerario negli Usa, tornano in programmazione Messico, Perù, Argentina. Da segnalare i nuovi tour Tunisia archeologica e deserto, Marocco: colori e spezie, e due negli Emirati Arabi.