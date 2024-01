Un’agenzia per i weekend: nasce #Livetrip

12:39

Un’agenzia di viaggi specializzata in esperienze indimenticabili da fare in un solo week-end. Nasce come spin-off di Travel&20 S.r.l. – adv con sede a Medolago (BG) e diretta da Barbara Albani e dal figlio Nicolò Bissola - #Livetrip, nuova realtà che si pone l’obiettivo di trasformare i fine settimana “in avventure straordinarie fornendo viaggi su misura che vanno oltre il comune, offrendo esperienze autentiche che soddisfano la sete di scoperta di ogni viaggiatore”.

Pubblicità

L’idea porta la firma di un giovane imprenditore trentenne: Giacomo Rovelli (nella foto).



Nell’offerta della sua agenzia, itinerari di gruppo eclettici in Italia e in Europa, pensati per rispondere alle esigenze di ogni tipo di viaggiatore. “#Livetrip nasce fondamentalmente da un dilemma che mi affligge da qualche tempo: che cosa devo fare per non rovinarmi regolarmente i weekend?”, spiega Rovelli. “Partendo da questa domanda, ho cercato di unire tutto ciò che osservo con spirito critico, senza barriere, senza pregiudizi, con una macchina fotografica e con un quaderno di viaggio, e ho cercato di trasformarlo in realtà. Tutto ciò esalterà il grande scopo del progetto: condividere un viaggio con degli sconosciuti è sempre l'esperienza più folle e meravigliosa che si possa fare”.



Il primo viaggio è programmato per il week end del 27 e 28 gennaio, in Trentino. Seguirà dal 9 all’11, Barcellona, dove sarà possibile scoprire uno degli osservatori astronomici più grandi e antichi al mondo.



Le future mete nella programmazione ‘24 spazieranno tra Italia, Europa e Mediterraneo: Portogallo, per surfare a Nazarè; Amsterdam, per la fioritura dei tulipani; Camargue per il consueto festival mondiale dei Rom; Centro Italia, per percorrere le strade dei templari; e Balcani, per percorrere in 4x4 itinerari insoliti.