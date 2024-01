Silver Shadow, parte da San Francisco il giro del mondo. Le novità per il 2025 e il 2026

14:43

Silver Shadow è partita per il suo viaggio intorno al mondo, che in 132 giorni la porterà a circumnavigare il globo. La partenza è avvenuta da San Francisco e la nave visiterà 65 destinazioni in 14 paesi.

Come riporta Travelweekly, la navigazione si svilupperà in gran parte del Pacifico, comprese le Hawaii e le isole più remote del Pacifico, Australia, Nuova Zelanda, Sud-est asiatico, Cina e Giappone. La crociera proseguirà poverso l'Alaska, il Canada e la California.



Le esperienze durante il viaggio includono una serata sulla Uss Missouri a Honolulu con cena e musica degli anni '40; un pernottamento in un hotel di lusso durante la visita a Uluru in Australia; una visita al tempio indù di Prambanan e al tempio buddista di Borobudur in Indonesia.

La conclusione della crociera intorno al mondo è prevista per il 26 maggio.



Nel 2025 sarà la volta della 136-day Controtempo World Cruise, che toccherà 30 paesi in quattro continenti. Nel 2026 la linea offrirà quello che definisce il viaggio più originale nella storia del marchio, con una navigazione di 140 giorni intitoilata The Curious and the Sea, ispirata dalla curiosità che spingeva i marinai in parti sconosciute del mondo.