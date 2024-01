17:21

Pubblicità

Si chiude a favore delle agenzie di viaggi la lunga questione legale tra la Fiavet e Lufthansa in merito alle commissioni di vendita, scese dall’1 allo 0,1 per cento per decisione unilaterale della compagnia tedesca diversi anni fa. La parola fine alla causa avviata dall’associazione di categoria delle adv nel adv è stata messa dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di Lh dopo la bocciatura ottenuta anche in appello.



La ricostruzione

“Contro la politica della zero commission dei vettori – si legge in una nota dell’associazione -, la Fiavet aveva adito le vie legali, ottenendo due storiche pronunce favorevoli, davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Milano, che avevano pienamente accolto le domande della Federazione e dell’agenzia associata Fiavet-Confcommercio, Moretti Viaggi di Milano, resasi portabandiera in questa vertenza per l’intera categoria”.



Le conseguenze

A livello pratico ora le agenzie potranno richiedere gli ‘arretrati’ di quanto dovuto, come spiega il legale di Fiavet Federico Lucarelli: “L’effetto pratico è il diritto degli agenti di viaggio di poter richiedere a Lufthansa, facendo valere le statuizioni giudiziarie ottenute da Fiavet-Confcommercio, la corresponsione della maggiore commissione non percepita a partire dal 01 gennaio 2016, corrispondente alla differenza tra lo 0,1 % e l’1% e applicato prima della comunicazione di riduzione di Lufthansa del 03.06.2015, dichiarata illegittima”.