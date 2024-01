di Isabella Cattoni

08:32

Un nuovo approccio creativo, profondamente diverso rispetto al passato e segno dei tempi che cambiano: Luigi Stefanelli (nella foto), associate vice president per la regione Sud Europa di Costa Crociere, traccia la rotta che la compagnia intende seguire nei prossimi anni.

“Abbiamo completamente rivoluzionato la strategia di comunicazione rispetto al passato, concentrandoci sull’esperienza e investendo sia sul fronte dell’hardware delle navi sia su quello di aspetti determinati come gastronomia, intrattenimento ed escursioni. Il risultato più evidente di questo cambio di passo si concretizza nel progetto Sea Destination, che ha l’obiettivo di elevare le esperienze dando al cliente l’opportunità di vivere avventure mai vissute prima”.



Stefanelli tiene a sottolineare come l’autenticità e unicità dell’esperienza non siano necessariamente legate ai piccoli numeri di viaggiatori, ma sinoa il frutto di uno studio attento delle preferenze dei clienti e di un approccio comunicativo nuovo nel solco della differenziazione dell’offerta. Parte proprio da questi presupposti la nuova campagna di comunicazione ‘Live your Wonder’, nata per mettere a fuoco un aspetto fondamentale delle crociere di Costa.



La nuova strategia è sostenuta da una partenza dell’anno soddisfacente: “Il 2023 si è mosso a due velocità, con una prima parte dell’anno ancora caratterizzata da prenotazioni last minute e un secondo semestre durante il quale è ripartito l’advance booking – spiega il manager -. Nel 2024 i ritmi di vendita sono invece già costanti e sostenuti. L’occupazione media delle navi è soddisfacente e anche il valore medio pratica ci consente di tornare a parlare di buona marginalità”.



Pilastro per la crescita anche nel 2024 è la collaborazione con il trade. “Il Contratto di Valore sottoscritto da Costa con le agenzie di viaggi si muove in continuità con il passato – aggiunge il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni – ma presenta elementi di novità come Jump, la possibilità per le adv in tre momenti dell’anno fiscale di far crescere la commissione base. La novità all’interno di Segui-C prevede dei Run con periodicità variabile, garantendo un’incentivazione tutto l’anno, ma con traguardi da raggiungere con più facilità. Infine, la struttura di We Care, che assicura delle over commissioni a fine anno, rimane inalterata con tre obiettivi, ma con la novità di concorrere all’Early Booking già al raggiungimento del primo obiettivo”.