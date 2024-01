08:34

Tanta Africa e tante Maldive nel 2024 di Baobab. Il t.o. di Th Group propone un catalogo Africa e Maldive ampliato, che concentra molte novità a Zanzibar.

“Baobab continua a crescere – dichiara Alessandro Gandola, direttore business – dopo l'affermazione su Mar Rosso, Grecia, Baleari e Canarie, e il recente ingresso in Turchia, quest’inverno vogliamo consolidare il nostro posizionamento sul lungo raggio partendo proprio da Africa e Maldive. Siamo orgogliosi che molti fornitori ci abbiano scelto per lanciarsi sul nostro mercato, soprattutto imprenditori italiani che hanno aperto nuove realtà in questi paradisi tropicali”.



Cominciando da Zanzibar, spicca l’esclusiva del Kibanda Lodge nel cuore di Nungwi. Gestione italiana per la struttura che si distingue per ospitare tutte le domeniche uno dei beach party più rinomati della zona.

Altre novità a gestione italiana sull’isola sono l’Ahg Dream’s Beach di Matemwe e l’Horizon of Michamwi nell’omonima località. A completamento della nuova programmazione sono presenti le proposte di Paje, con l’hotel Tiki Beach e l’Sbh Monica Resort, senza dimenticare il Neptune Pwani che conferma l’attenzione del brand per lo sviluppo della linea Top Deluxe. Una conferma infine va al best seller Kiwengwa Beach Resort.



In Kenya spicca la novità Ahg Lion Beach Resort, nuova apertura a gestione italiana sulla spiaggia di Lagoon di Watamu. Presenti anche hotel sulla spiaggia di Diani, dove Baoabab propone il Leopard Beach Resort & Spa, 5 stelle della linea Deluxe ed il Neptune Village. A completamento della programmazione i safari, che l’operatore propone in tre versioni: quello infrasettimanale di due giorni e una notte, oppure quelli da 2 o 3 notti nei parchi Tzvo Est, Tzavo Ovest e Amboseli. Anche qui la conferma va al best seller Lily Palm Resort sempre sulla Blu Lagoon di Watamu.



Alle Maldive, oltre a confermare il Plumeria, Baobab amplia la programmazione con l’Embudu Village Resort, il Fihaloi Island Resort e il Top Deluxe Furaveri Maldives Resort.