Agenzia vendeva viaggi fantasma, maxi-truffa a Gallarate da oltre 1 milione di euro

11:21

Un raggiro da oltre 1 milione 300mila euro, che ha visto vittime oltre 1.300 clienti. L’ennesima truffa dei viaggi fantasma si è consumata a Gallarate, dove nelle scorse ore è stato arrestato l’amministratore dell’agenzia Esse Vacation per bancarotta fraudolenta.

L’arresto, si apprende da fonti locali e da RaiNews, è avvenuto su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Busto Arsizio, Piera Bossi, su richiesta del pubblico ministero, Ciro Vittorio Caramore, che ha coordinato le indagini. Per il Gip sussiste il pericolo di una reiterazione del reato.



Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dai conti sarebbero stati sottratti oltre 1 milione 300 mila euro, con un’evasione fiscale pari a 300mila euro.



Le indagini sono partite dalle segnalazioni di numerosi cittadini sparsi su tutto il territorio nazionale riguardo una serie di irregolarità connesse all’acquisto e alla fruizione di pacchetti viaggio venduti dall’adv. I clienti hanno denunciato l’indisponibilità delle strutture a ridosso della partenza con conseguente ripiego in altre strutture, spesso fatiscenti, o annullamento in prossimità della partenza senza possibilità di rimborso e di mettersi in contatto con il punto vendita.