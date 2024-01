L’Europa firmata Boscolo Tours, ecco le novità

15:55

Tante le novità di prodotto presentate da Boscolo Tours nei cataloghi 2024, a cominciare dall’Europa.

Si parte per la Francia con due tour inediti: Borgogna, Alsazia e la strada dei vini, dedicato ai foodies, e Dordogna e Perigord, nel sud-ovest, tra paesaggi suggestivi e villaggi medievali.

Due nuovi tour anche in Gran Bretagna: Yorkshire e Londra, castelli e giardini del Kent. Per il Centro e l’Est Europa, un unico monografico e tante novità: da Meravigliosa Austria a Nell’area dei Balcani: Dalmazia, nelle città costiere del litorale croato, e Belgrado e Sarajevo.



Conferme e new entry per l'Islanda, a partire dal nuovo Gran Tour d’Islanda a Meraviglie d’Islanda e aurora boreale. In programma anche Gran Tour della Norvegia, da Oslo alle Isole Lofoten, fino a Capo Nord.



“Abbiamo scorporato i monografici per Scandinavia e Islanda”, spiega la destination manager Simone De Vrie. È una novità anche l’itinerario in Turchia Istanbul, Efeso e mare, che include 3 giorni a Bodrum. È nuovo per l’Italia il tour Tuscia: paesaggi etruschi, mentre sono confermati tutti i best seller su Spagna e Portogallo, come ha spiegato Zuleica Ferrari, destination manager. E.C.