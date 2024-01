Ondata di gelo negli States, volano le vendite di crociere

17:29

È esattamente il contrario di quanto avviene in Italia, come conferma tutto il mondo del turismo: se nella Penisola il brutto tempo scoraggia lep prenotazioni, in Usa l'ondata di gelo che ha travolto il Paese sta facendo impennare le vendite di viaggi e in particolare le crociere.

Come riporta travelweekly.com, si tratta di un meccanismo noto al sistema turistico a stelle e strisce: quando le temperature scendono, cresce la voglia di sognare un viaggio nei paesi tropicali. Che, per la clientela americana, significa partire in crociera.



Diversi operatori segnalano un aumento delle telefonate in un periodo che tradizionalmente non è molto orientato alla prenotazione di viaggi. E le richieste dei clienti sono proprio per 'paesi caldi' nel senso più generico del termine.



Non solo: le persone bloccate in casa per il maltempo, affermano gli agenti di viaggi, hanno più tempo per pensare alle vacanze.



E le prenotazioni decollano.