di Paola Trotta

08:32

Dopo oltre sette anni dall'inizio del progetto e dopo 900 giorni di costruzione nel cantiere navale Meyer Turku di Turku, in Finlandia, grandi festeggiamenti a Miami per il viaggio inaugurale di Icon of The Seas di Royal Caribbean, la più grande della compagnia americana e la più grande al mondo. Padrino dell’evento, il calciatore Lionel Messi.

L’effetto ‘wow’ va oltre le aspettative. La crociera a bordo di Icon of the Seas combina il meglio di ogni vacanza, con otto quartieri vivi giorno e notte con concept diversi (uno dei quali progettato per le famiglie con bambini), 40 punti di ristoro, 7 piscine tra cui la prima a sfioro sospesa sul mare, 9 vasche idromassaggio, 28 opzioni di soggiorno, 2mila 850 cabine per una capienza di 7mila 500 ospiti e 2mila 300 membri dell’equipaggio.



Tra le innumerevoli attrazioni spicca un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, l'AquaDome, la più grande struttura in vetro e acciaio mai posata su una nave da crociera dove si può ammirare una cascata di 55 metri e soprattutto The Pearl, il punto più instagrammabile, un’immensa sfera con viaggio immersivo interno fatto di musica, luci, sfondi diversi.



Ogni crociera di 7 notti con partenza da Miami prevede destinazioni nei Caraibi e una giornata sull’isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay alle Bahamas.