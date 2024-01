Norwegian Cruise Line torna a navigare in Africa

12:51

Dopo l’esperimento della stagione 2022/2023, Ncl ha deciso di tornare in Africa per il 2024. Norwegian Dawn è infatti arrivata a Port Louis, Mauritius, lo scorso 20 gennaio per una stagione con partenze da Mauritius e da Città del Capo.

"Siamo entusiasti di solcare ancora una volta le acque africane dopo il successo della stagione crocieristica 2022/2023 da Città del Capo - dice Kevin Bubolz, vice president & managing director Continental Europe, Middle East & Africa -. Per il 2024 stiamo offrendo due porti d’imbarco stagionali, un’ampia scelta di crociere e destinazioni nuove per NCL in tutto il Continente ".



Norwegian Dawn offre crociere di 12 giorni con partenza da Port Louis, Mauritius e Città del Capo, Sudafrica. Queste crociere prevedono soste a Réunion, Nosy Be, Madagascar, Richards Bay, una porta d'accesso ai safari naturalistici del Sudafrica e Mossel Bay, un paradiso per gli amanti della spiaggia.



Gli ospiti in cerca di esperienze culturali e naturalistiche possono scegliere itinerari di 12 giorni a bordo della Norwegian Dawn in Sudafrica e Namibia il 1° febbraio e l'8 marzo 2024, con scali a Mossel Bay e Durban in Sudafrica e a Luderitz e Walvis Bay in Namibia.



La nave si riposizionerà il 20 marzo 2024, navigando da Città del Capo a Barcellona, Spagna e toccando, in un viaggio di 21 giorni lungo la costa occidentale dell’Africa, Luanda, in Angola, São Tomé e Príncipe, Abidjan, in Costa d'Avorio, Banjul, in Gambia e Dakar, in Senegal per la prima volta nella storia della compagnia.



Norwegian Dawn tornerà a Port Louis, Mauritius e a Città del Capo, in Sud Africa, per l'inverno 2024/25 e 2025/26.