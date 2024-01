Volonline a Fitur con EasyHotelXml: “Un servizio cross selling creato per l’estero”

16:55

“Un servizio cross selling creato per l’estero”. Così Gessica Di Natale, responsabile operation di EasyHotelXml, business unit del Gruppo Volonline, spiega la presenza del marchio a Fitur 2024.

Nata come storage/webservice dei contratti diretti e delle connessioni del Gruppo (Dmc, Ota e Bed Banks), nel 2023 EasyHotelXml è diventata un broker online per la vendita di camere alberghiere tramite Xml per le agenzie di viaggi e in genere gli operatori del settore.



“Il 90% della clientela che si appoggia a EasyHotelXml proviene da tutto il mondo – spiega Di Natale -. Attualmente possiamo vantare più di un centinaio di clienti connessi in oltre venti paesi. Molti provengono dai mercati spagnoli e sudamericani: è pertanto imprescindibile per il costante sviluppo di prodotto e per il posizionamento multicanale essere presenti a Fitur”.



Tra le business unit del Gruppo Volonline, EasyHotelXml ricopre un ruolo strategico molto importante non solo per sé, ma per tutto il Gruppo perché il potere d’acquisto che genera contribuisce fortemente alla competitività del prodotto e al raggiungimento del break even più rapido degli investimenti tecnologici in atto.



“Volonline aspira ad offrire riscontri sempre più completi, competitivi e immediati alle aspettative delle agenzie di viaggio – spiega Luca Adami, brand manager di EasyHotelXml -. Pertanto, è imprescindibile continuare a investire, ma contestualmente è anche necessario raggiungere un break even il più rapidamente possibile rendendo ogni nuova business unit capace di sostenersi”.