L’identikit del crocierista italiano: ecco chi sceglie i viaggi per mare

È donna, ha circa 40 anni, viaggia in coppia nel Mediterraneo occidentale d’estate e sceglie i pacchetti tutto incluso. È questo l’identikit del crocierista italiano nel 2023 tracciato da Crocierissime nel suo Report annuale, che analizza in modo approfondito il mercato dei viaggi per mare.

Le donne sono le principali fruitrici delle crociere, con il 52% contro il 48% degli uomini, ma sostanzialmente viaggiano in coppia: il 60% dei crocieristi, infatti, sceglie un viaggio a due, anche se aumenta di 2 punti percentuali, dal 5 al 7%, chi sceglie la crociera per il ‘solo travel’. Il 28% opta per vacanze in famiglia, approfittando delle molteplici offerte a bordo pensate per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d'età mentre solo un 5 per cento sceglie la crociera con amici.



L'analisi dell’età dei crocieristi italiani ha rivelato un pubblico con una media di 41 anni e 7 mesi. In dettaglio, il 61% dei passeggeri ha meno di 50 anni, con un significativo 25% concentrato nella fascia di età tra i 36 e i 50 anni.



Per quanto riguarda le destinazioni, il Mediterraneo Occidentale continua a dominare con il 41% delle prenotazioni. La durata media delle crociere preferita dagli italiani è di 8 giorni e 7 notti e i mesi estivi sono i più gettonati, con il 13% dei passeggeri che nel 2023 ha scelto di partire ad agosto, seguito da un altro 13% a luglio e infine il 9% a settembre.



I crocieristi italiani, infine, scelgono l’all inclusive e sono quindi sempre più alla ricerca di un'esperienza a tutto tondo che soddisfi le loro esigenze e il loro desiderio di vivere una vacanza unica e senza pensieri.