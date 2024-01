Gruppo Bluvacanze, Alessandro Bruni è il nuovo cio

11:42

Nuova nomina in casa Bluvacanze. Con la qualifica di chief information officer Alessandro Bruni (nella foto) è entrato nel Gruppo.

Bruni, con alle spalle una lunga esperienza nel settore dell'hospitality di lusso, lavorerà con tutte le business unit della società: il tour operating con Going, la rete di agenzie di viaggi con le insegne Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, il business travel, eventi e mice attraverso la Cisalpina Tours e Cisalpina Mice.



“Ho incontrato un’azienda di profilo internazionale, fortemente dinamica e tesa all’innovazione, all’interno della quale i sistemi It rappresentano il driver evolutivo sia del consulente/agente di viaggi sia della relazione con i traveller. Sono orgoglioso di aver intrapreso questo nuovo percorso di carriera”.



Il reparto It è responsabile della gestione dei sistemi informativi aziendali, che supportano i processi produttivi; inoltre, si occupa delle attività di prenotazione di servizi di viaggio e di business intelligence, nonché della cyber security.



“Siamo impegnati in un processo di innovazione che coinvolge tutte le sue aree di business e questo sta trasformando l'organizzazione profondamente: l'arrivo di Alessandro Bruni supporterà al meglio la trasformazione digitale che stiamo realizzando nel turismo organizzato” commenta il ceo Domenico Pellegrino.