Icon of the Seas, Bayley: “Meraviglia ingegneristica”

di Paola Trotta

14:43

Spettacolare naming cerimony a Miami per Icon of the Seas, l’ammiraglia di Royal Caribbean che rivendica il titolo di nave da crociera più grande del mondo.

Icona della nuova nave la superstar Lionel Messi, intervenuto al battesimo come padrino. “È un grande onore per me e so cosa significhi questo evento per la città di Miami e per il mondo intero”.



In un precedente evento a bordo, Royal Caribbean e la squadra di Messi, l'Inter Miami, hanno stretto una partnership e i giocatori hanno mostrato la nuova maglia nera della stagione 2024, rifinita nel tradizionale rosa della squadra con un logo Royal Caribbean sul petto.



“Icon of the Seas è stata progettata per offrire la migliore vacanza in famiglia, e non solo, del mondo - ha commentato il presidente e ceo di Royal Caribbean International, Michael Bayley -. Il più grande sogno dell'azienda prende vita: la nave rappresenta una meraviglia ingegneristica".

“Siamo una grande famiglia: è questo il segreto di Royal Caribbean ed è il lavoro di squadra che fa funzionare il sogno".



Jason Liberty, ceo di Royal Caribbean Cruises ha aggiunto: “Icon of the Seas è il risultato di oltre 50 anni di sogni, passione e innovazione, con la mission di offrire le migliori vacanze al mondo e di farlo in modo responsabile e sostenibile”.