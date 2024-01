Princess Cruises rimanda il debutto di Sun Princess, adv tutelati e clienti rimborsati

11:27

Princess Cruises tutelerà le commissioni degli agenti di viaggi dopo l’annullamento della cerimonia inaugurale di Sun Princess. Il debutto della nave da 4.300 passeggeri - la prima unità di una nuova linea di classe Sphere e la più grande della compagnia – era previsto con un viaggio di 10 giorni che sarebbe dovuto iniziare da Barcellona l’8 febbraio.

La partenza, però, è stata cancellata dopo che – come riporta TTG Media – la compagnia ha concordato con la Fincantieri di ritardare la consegna della nuova unità.

“Comprendiamo che questa notizia sia deludente e condividiamo questa delusione - ha affermato il presidente di Princess, John Padgett -. Capiamo bene l’atmosfera di attesa che circondava questo debutto e ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato dalla cancellazione".



Rimborsi e bonus

Gli ospiti che hanno prenotato il viaggio inaugurale di Sun Princess riceveranno un rimborso completo della tariffa della crociera, insieme a quello per eventuali servizi di bordo aggiuntivi pre-acquistati, nonché un credito di crociera futuro (Fcc) del 50% che potrà essere utilizzato in un prossimo viaggio con Princess. Riceveranno inoltre fino a 200 dollari a persona per le spese di modifica relative ai piani di viaggio aereo.



La Fcc deve essere utilizzata entro il 30 novembre 2024 per un viaggio con partenza entro il 31 dicembre 2025. Princess ha inoltre confermato che le commissioni degli agenti di viaggi da pagare sulle prenotazioni per l’inaugurazione di Sun Princess saranno protette.