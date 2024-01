Travel Experience T.O. cresce e cerca nuovi product manager

12:09

Il business di Travel Experience T.O. è in continua crescita, sia dal punto di vista dei volumi, sia per il numero di agenzie di viaggi che lo scelgono e per questo il t.o. ha deciso di ampliare il suo staff andando alla ricerca di nuovi product manager.

“Nel cuore della nostra filosofia di viaggio - spiega la product manager Mariana Ardito - si cela un impegno profondo: progettiamo ogni itinerario con cura e amore, con l'obiettivo di offrire un'immersione autentica nelle bellezze del mondo. Per poter operare seguendo queste linee guida abbiamo bisogno di potenziare la nostra squadra”.



Ampliati servizi e strutture

Superati i 10 anni di attività il tour operator di casa Gwart Group - di cui fanno parte anche Nuovevacanze, EasyCrs e Aria Web Agency - è arrivato ad avere una programmazione che comprende un’ampia scelta di strutture ricettive su tutte le destinazioni proposte e una gamma esaustiva di servizi, dai trasferimenti alle escursioni, dai noleggi auto, moto e camper agli itinerari fly and drive, alle soft adventure.



“L’approccio che mira a garantire che chi segue il nostro itinerario possa avere l'opportunità di scoprire la vera essenza di ogni meta si è rivelato vincente - sottolinea Denise Galbusera, product manager esperta delle destinazioni Asia, Africa e Oceania - e per la nostra crescita cerchiamo persone che lo condividano da una prospettiva dinamica e aperta all’innovazione”.



Nel 2023 Travel Experience T.O. ha preso parte agli “Experience Time” un ciclo di incontri con gli agenti di viaggi che ha permesso nelle 10 tappe italiane di approfondire le proposte e far conoscere gli itinerari di viaggio su misura realizzati dall’operatore.