Disneyland Paris, riapre le porte il Disneyland Hotel con l'opzione Vip del The Castle Club

14:18

Tutto è pronto per tornare ad accogliere gli ospiti. Riapre il Disneyland Hotel, il cinque stelle di Disneyland Paris oggetto di un imponente piano di restyling che ha riguardato tutte le 487 stanze e suite - 346 Camere Superior, 82 Camere Deluxe, 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale -, interamente rinnovate con un'atmosfera elegante e servizi di lusso.

A disposizione dei clienti che vogliono usufruire di servizi ancora più esclusivi c’è il The Castle Club, un hotel dentro l’hotel che garantisce vantaggi e servizi Vip, tra cui un ascensore privato e un’area check-in dedicata, oltre a un’esclusiva colazione con le Principesse Disney nella Castle Club Lounge.



I servizi

Il Disneyland Hotel dispone di due ristoranti: La Table de Lumière che offre un servizio a tavolo, dove si potranno incontrare le coppie reali Disney, e il Royal Banquet dove sarà possibile pranzare e cenare a buffet in compagnia dei personaggi Disney.



Infine la nuova formula per i Pasti Premium consentirà agli ospiti di questa struttura di avere accesso a numerose opzioni culinarie disponibili nel resort, compresi i due ristoranti del Disneyland Hotel.