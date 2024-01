09:46

Il progetto delle Sea Destinations è solo la punta dell’iceberg di un nuovo modo di fare crociera, di cui Costa è portabandiera sul nostro mercato.

“Si tratta di elevare le esperienze dando al cliente la possibilità di vivere momenti unici, non solo durante le escursioni a terra ma già a bordo della nave. Un ‘viaggio nel viaggio’ dove il mare diventa punto privilegiato per avvicinare luoghi iconici scoprendoli già dal ponte” spiega Luigi Stefanelli, associate vice president per la regione Sud Europa.



Fra le attività proposte nel progetto Sea Destination, il party hippy chic nella baia di Formentera o la colazione tipica caprese da consumare a bordo, di fronte al panorama dei Faraglioni alle prime luci del giorno, prima di scendere dalla nave per visitare Napoli.



Sono queste solo due delle esperienze che renderanno il 2024 di Costa Crociere una stagione innovativa, sotto l’aspetto del prodotto ma anche sotto quello delle leve commerciali. Da gennaio è infatti ripartito C-Value Servizi 2024,il piano per sostenere lo sviluppo delle agenzie di viaggi forte di un massimo di 27 servizi garantiti, ai quali le agenzie Costa Point e le Costa Point Excellence potranno associare fino a ulteriori 13 servizi aggiuntivi.



Fra le novità di C-Value 2024, i Jump, tre momenti durante l’anno per far crescere la commissione base. Flessibilità rinnovata anche all’interno di Segui-C, che prevede dei Run, con periodicità variabile, garantendo l’incentivazione tutto l’anno, ma introducendo traguardi da raggiungere con più facilità.

Inalterato e basato su tre obiettivi è We Care, che garantisce over commissioni a fine anno, concorrendo però da quest’anno all’Early Booking già al raggiungimento del primo obiettivo.



La collaborazione con le agenzie si basa su personalizzazione e flessibilità, in linea con le richieste di un mercato profondamente diverso rispetto al passato. In quest’ottica il direttore commerciale, Riccardo Fantoni, sottolinea come C-Value 2024 rappresenti “il miglior modo per aiutare le agenzie a crescere e a specializzarsi su una tipologia di vacanza che offre un amplissimo range di prodotto a scaffale. Nello strutturare il nuovo contratto ci siamo mossi in continuità con l’impianto del passato, introducendo tuttavia importanti novità nell’ottica di una remunerazione che possa premiare anche il valore e il potenziale del singolo punto vendita”.



Riconfermata anche la comunicazione b2b2c grazie all’apporto della piattaforma RedHab, in grado di amplificare e raccontare tramite i canali social tutte le novità di casa Costa. I.C.