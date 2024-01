Massa, Msc: “L’advance booking ha già portato il 40% delle vendite del 2024”

di Elisabetta Canoro

12:39

“La motivazione del successo del prodotto crociera risiede nel fatto che è capace di adattarsi a target diversi e si può scegliere tutto l’anno". Commenta così Leonardo Massa, appena nominato vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, un 2023 da record.

“Le premesse per il 2024 sono ancora migliori, come abbiamo visto dall’advance booking partito da giugno, che ci garantisce già il 40% delle vendite ad oggi - prosegue -. Sarà una ‘bella estate’, tra l’altro con una crescita del prezzo medio della crociera che ci permette di consolidare il nostro posizionamento sul mercato”.



A metà dicembre Msc aveva aperto il primo Temporary Store in zona Gae Aulenti, ora approda in Rinascente, con la nuova brand campaign ‘In Viaggio verso la Bellezza’, sempre a Milano, che insieme alla Lombardia, rappresenta infatti un’area sempre più importante per le strategie di sviluppo di Msc Crociere.