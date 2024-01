Viva Cruises inaugurerà nel 2025 le crociere sul Douro

08:00

Viva Cruises effettuerà per la prima volta crociere sul fiume Douro come parte del suo programma 2025. Come riporta Travelmole, la compagnia ha presentato la programmazione 2025 con 64 itinerari lungo i fiumi più famosi d'Europa. Punto focale sono le crociere sul Douro a bordo della nuova nave Porto Mirante.

Andrea Kruse, ceo di VivaCruises, ha dichiarato: “Nel 2023 abbiamo registrato un aumento della domanda, in particolare dai mercati internazionali. Vogliamo soddisfare questa richiesta nel corso del prossimo anno con nuovi porti di partenza e di sbarco”.

La nave sarà battezzata a maggio di quest'anno e salperà per crociere sul fiume Douro da maggio 2025.



Viva Cruises ha inoltre aggiunto diversi nuovi scali al programma 2025.

Questi includono Lelystad, Middelburg e Bruinisse nei Paesi Bassi; la città di Braubach in Germania; Leverinho, Regua, Vega Terron e Pinhão in Portogallo.

A seguito della crescente domanda di crociere brevi, a gennaio aprirà la stagione 2025 con crociere su Viva One, Viva Two e Viva Enjoy. In particolare, il Danubio sarà nuovamente servito da Viva Two.



In futuro si aggiungeranno viaggi più lunghi sul Rodano, navigando su Viva Voyage da Arles a Lione, con pernottamento a Lione.