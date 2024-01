11:01

I Protagonisti del Mare si ritroveranno ancora una volta ospiti d’onore a bordo di Costa Smeralda. La 28° edizione dell’evento dedicato da Costa Crociere ai partner della distribuzione si svolgerà dal 7 all’11 di febbraio e vedrà la presenza di circa 700 ospiti, tra agenti di viaggi e giornalisti.

L’evento si svolgerà durante la settimana del festival di Sanremo e, come da tradizione, vedrà Costa Smeralda ormeggiata per assistere dal vivo alle esibizioni degli artisti.

“I partner sono da sempre gli ambasciatori per eccellenza del nostro brand, il pilastro del successo di Costa Crociere – spiega il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni –. Per questo motivo, da ventotto edizioni, premiamo e diamo valore al grande lavoro della distribuzione con i 'Protagonisti del Mare', l’evento a bordo di Costa Smeralda durante l’esclusiva crociera di Sanremo. Giornate di divertimento, celebrazione, ascolto e presentazione delle novità della compagnia, per guardare al futuro insieme, ancora più forti e uniti”.



Gli agenti di viaggi potranno contare anche su una serie di appuntamenti ad hoc, a cominciare dai cinque workshop speciali dedicati ai prodotti dell’enogastronomia italiana. A bordo si terranno anche due serate ‘The Voice of the Sea Pdm Edition’: di audizioni e l’altra di premiazione che permetteranno agli ospiti di mettere alla prova le proprie doti canore davanti a una giuria stellare

Per concludere, anche un laboratorio di danza che sarà seguito da uno spettacolo finale davvero unico.



Non mancheranno poi a bordo i tradizionali appuntamenti con la direzione commerciale di Costa Crociere, che presenterà la strategia comunicativa basata sul nuovo posizionamento ‘Live Your Wonder’, le iniziative commerciali e le novità di prodotto 2024.



“Grazie a un nuovo linguaggio di comunicazione, all’innovativa piattaforma ‘Live Your Wonder’ e a partnership strategiche come quella di Sanremo, stiamo raggiungendo nuovi target di clienti e, con investimenti continui sul prodotto, rispondiamo anche a bisogni e desideri delle nuove generazioni di crocieristi - chiude Luigi Stefanelli, Southern Europe Region associate vice president -. Infatti, primi al mondo, spinti dal nostro Dna di pionieri e visionari, abbiamo arricchito gli itinerari con le inedite Sea Destinations. A partire dalla prossima primavera i nostri ospiti scopriranno e vivranno il viaggio in maniera del tutto nuova, con esperienze sempre più uniche, immersive ed esclusive. Mete inattese, momenti unici tra cielo e mare, si aggiungeranno alle nostre Land Destinations, che guidano in luoghi insoliti alla scoperta di cibo, arte, cultura e tradizioni”.