Lufthansa aumenta la surcharge per le prenotazioni effettuate via gds

Ritocco al rialzo per la surcharge di Lufthansa per le prenotazioni effettuate tramite gds. L’incremento riguarda tutti e tre i big del settore, ma in maniera differente. Per quanto riguarda Sabre ad esempio si passa da 20,50 a 26,50 dollari, mentre per quanto riguarda Travelport e Amadeus l’aumento è soltanto di 50 centesimi (la tariffa attuale è ora rispettivamente di 24,50 e 19 dollari).

Secondo quanto riportato da Travelweekly, restano invariate le altre ‘pratiche’ applicate alle agenzie di viaggi: se le prenotazioni via gds riguardano il sistema Ndc la fee è di 8 euro, mentre nessuna surcharge viene applicata sui sistemi di prenotazione diretta. La modifica riguarda tutte le compagnie del Gruppo.