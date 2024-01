08:01

Dalle crisi possono emergere anche nuove opportunità. Ne è convinto Alessandro Gandola (nella foto), direttore business unit di Baobab.

“Paradossalmente – spiega il manager – la crisi che ha investito maggiormente alcuni Paesi del Nord Europa ha aperto nuove opportunità per il nostro mercato. In particolare, la crescita di Baobab su Sharm El Sheikh ci ha consentito di avviare nuove collaborazioni con molti prestigiosi hotel dell’area. A questo proposito, a brevissimo rilanceremo ad esempio sul mercato il Monte Carlo, capace di movimentare fino a qualche anno fa decine di migliaia di clienti all’anno solo nel nostro mercato”.



In generale, malgradi la delicata situazione geopolitica internazionale, Th Resorts e Baobab non hanno modificato i propri progetti: “Dai primi di febbraio stiamo registrando un’ottima ripresa delle prenotazioni su Sharm El Sheikh, fattore che ci consente di continuare sulla strada degli investimenti con una programmazione sempre più articolata. Più in ritardo Marsa Alam a causa della ‘ritirata’ di molte compagnie aeree. Da fine marzo riprenderemo comunque a programmare i nostri charter per ora da Milano e Bergamo e siamo sicuri che anche questa meta si riprenderà, forte anche delle eccellenze di prodotto che come Th Group vantiamo nell’area”. I.C.