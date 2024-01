11:15

Si apre un nuovo capitolo per Glamour Tour Operator. L’operatore accoglie nella sua squadra un personaggio noto all’industria dei viaggi: Nicola Bonacchi (nella foto) - ex uomo Alitalia -, che assume l’incarico di direttore generale. "La nomina – spiega Luca Buonpensiere, titolare di Glamour - è una mossa strategica per portare l’azienda a nuovi livelli di eccellenza. La sua comprovata capacità di guidare team di successo, implementare strategie commerciali innovative e ottenere risultati tangibili ci posiziona per un futuro di crescita sostenibile e successo duraturo”.

La carriera

Classe 1975, laureato in Business and Administration presso l'Università Bocconi di Milano, Bonacchi vanta 15 anni di esperienza nel settore, con ruoli di rilievo come quello di Business Unit Director presso Fiera Milano; VP Sales presso Alitalia, dove ha diretto le attività di vendita in Italia; direttore vendite di Italo.



"Sono onorato ed entusiasta di assumere il ruolo di direttore generale di Glamour Tour Operator - dichiara Bonacchi -. Questa nomina rappresenta una nuova fase emozionante della mia carriera, e sono determinato a portare l'azienda verso nuovi livelli di successo. Sono grato per questa opportunità e non vedo l'ora di collaborare con tutto il team per raggiungere nuovi traguardi straordinari".