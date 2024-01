Pasqua a Barcellona: ‘hotel on board’ con Grimaldi Lines

15:55

Grimaldi Lines invita a trascorrere le vacanze di Pasqua a Barcellona. Il t.o. del gruppo propone un viaggio dal 29 marzo al 3 aprile, una vacanza di 5 giorni con la formula dell’hotel on board: partenza da Civitavecchia (o da Porto Torres il 30 marzo) a bordo della Cruise Roma, dove si alloggerà con trattamento di pernottamento e prima colazione anche durante la sosta nella metropoli catalana.

La nave offre infatti tutti i servizi necessari per un soggiorno: cabine di ogni tipologia, tre ristoranti, bar aperto h24, palestra e centro benessere con sauna e bagno turco, fast food esterno con solarium, sala bambini, grande salone centrale aperto giorno e notte, casinò e discoteca. A bordo programma di intrattenimento ideato da Samarcanda Animazione appositamente per questa ricorrenza. Grande attenzione verrà riservata alle famiglie e, in particolare, agli ospiti più piccoli, per i quali sono state organizzate una ‘caccia alle uova’, lezioni di baby dance e un laboratorio creativo, 'ricicliamo in musica'.



A bordo della nave sarà inoltre disponibile L’Attraccalibro, la mini-biblioteca per piccoli lettori con libri e fumetti, da noleggiare o leggere insieme agli animatori del miniclub. Raggiunta Barcellona, tutti gli ospiti dell’evento potranno partire alla scoperta dei tanti tesori che la città racchiude, oppure acquistare un’escursione di mezza giornata con bus e guida privata.



La quota di partecipazione comprende viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona, tre pernottamenti a bordo della nave ormeggiata nel porto di Barcellona, 5 prime colazioni a buffet, due pranzi e due cene presso il self-service di bordo (presso il ristorante à la carte per chi pernotta in Owner’s Suite), animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione.