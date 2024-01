Gruppo Carnival: stop agli itinerari nel Mar Rosso anche da maggio a novembre

08:47

Carnival Corporation estende lo stop agli itinerari previsti nel Mar Rosso e nelle zone circostanti. Il cambio di programma coinvolgerà 12 navi facenti parte di 7 marchi del gruppo e andrà avanti dal mese di maggio fino a novembre di quest’anno.

Le tensioni nell’area hanno spinto il colosso delle crociere a non abbassare la guardia anche a medio-lungo termine, nella speranza di potere eventualmente rivedere i piani in un secondo tempo.



Lo stop al momento è comunque compensato da un forte andamento della domanda: “Infatti, la prima metà del 2024 è quasi al completo – si legge in una nota -. L'azienda ritiene che il suo continuo forte slancio delle prenotazioni dovrebbe fornire una sovraperformance durante l'anno, compensando l'impatto del reindirizzamento del Mar Rosso”.