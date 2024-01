L’oroscopo dei viaggi: le vacanze outdoor segno per segno secondo Pitchup.com

21:00

Dalla Scozia alla Spagna, una vacanza per ogni segno zodiacale. Pitchup.com, la piattaforma per le vacanze all'aria aperta, ha creato un originale oroscopo con le migliori esperienze per il 2024.

Per i nati sotto il segno del Cancro, del Capricorno e dei Pesci l'esperienza più adatta è il Callanish Camping in Scozia, sull'isola di Lewis, vicino a diversi insediamenti storici risalenti anche a 5mila anni fa.



Per Scorpione, Sagittario e Gemelli, invece si punta sull'adrenalina con EuroParcs De Rijp nei Paesi Bassi, per una vacanza all'insegna dell'avventura tra trekking, tour in quad e rafting.



Bilancia, Vergine e Acquario si addicono invece maggiormente al lusso e alla comodità: l'ideale per loro è El Toril Glamping Experience in Spagna.



L'Agriturismo Vultaggio in Italia invece è la scelta ad hoc per Toro, Ariete e Leone. Il punto di forza? L'offerta enogastronomica.