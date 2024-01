08:03

Qual è il momento migliore per prenotare un volo? eDreams Odigeo ha analizzato i prezzi dei voli di andata e ritorno prenotati sui propri siti dal 1° gennaio al 18 dicembre 2023, individuando una serie di tips per trovare le tariffe più vantaggiose.

L’inizio dell’anno è in genere il periodo in cui si mettono in pista nuovi progetti e perché no, nuovi viaggi. Coincidenza vuole che sia anche il momento giusto per acquistare un volo spuntando tariffe più convenienti sulle rotte nazionali e per raggiungere metropoli come Londra o New York, per le quali – insieme alle destinazioni asiatiche – anche l’autunno rappresenta un’ottima finestra.



Periodi più convenienti

In generale, gennaio, febbraio e settembre si posizionano come i mesi più convenienti con, per esempio, una spesa di 83 euro per volare dall’Italia all’interno del Paese durante gennaio 2023 contro una media di 116 euro.



Da tenere a mente anche alcuni giorni della settimana. Partendo dall’Italia per una meta nazionale bisogna aspettare il mercoledì, per spostarsi in Europa il sabato e in ultimo, per gli intercontinentali, il martedì.



Gaia Guarino