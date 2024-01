Ergo Assicurazioni Viaggi, fatturato a +20% nel 2023

12:45

Maggiori tutele e integrazioni delle polizze a discapito delle tariffe low cost. È questo il trend che evidenzia Ergo Assicurazione Viaggi dopo un 2023 che si è concluso con risultati positivi.

“Lo scorso anno abbiamo chiuso con un fatturato di circa 20 milioni di euro, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente - dice Miguel De Alvarado (nella foto) direttore commerciale -. Rileviamo da parte dei nostri clienti, in particolare il comparto tour operating, una richiesta di upgrade sul prodotto: nello specifico, l’esigenza riguarda più tutele e una maggiore integrazione delle polizze. Una tendenza che va letta nel contesto di una maggiore sensibilità degli operatori verso la qualità delle polizze e delle coperture, rispetto alle tariffe low cost”.



Il bilancio positivo include l’ottima performance dei tour operator, core target di Ergo Assicurazione Viaggi, messa a segno nel 2023. “L’andamento favorevole trova conferma anche nei primi dati di queste settimane di inizio anno – spiega De Alvarado -. La nostra strategia commerciale, che pone al centro i tour operator, ha consentito di implementare ulteriormente il nostro portfolio già lo scorso anno, quando abbiamo acquisto nuovi operatori. Inoltre, gli stessi fatturati raggiunti nel 2023 dai nostri clienti hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi”.



Tra i prodotti più apprezzati dal settore, rientrano le polizze “Assistenza e spese mediche” che copre anche le riacutizzazioni imprevedibili di malattie preesistenti, con un massimale fino a 2,5 milioni di euro, per i viaggi negli Stati Uniti e Canada; “Annullamento plus”, “Multi viaggio annuale” e il prodotto assicurativo dedicato ai gruppi. “Già lo scorso anno abbiamo registrato un significativo movimento di volumi sul segmento gruppi, tornato a viaggiare raggiungendo i livelli pre pandemia – conclude il direttore commerciale -. Inoltre, registriamo anche un allungamento della durata media dei soggiorni: andamento che rientra, soprattutto, nelle dinamiche dei viaggi studio ed Erasmus, quale altro segmento in crescita”.