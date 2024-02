Gioco Viaggi: 12 compagnie firmano il catalogo Cruise Collection 2024/25

12:17

Itinerari esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico. Ma anche suggestive navigazioni lungo i fiumi europei e nel Mediterraneo, Giri del Mondo e traversate atlantiche. Questa la proposta del nuovo catalogo Cruise Collection 2024/25 di Gioco Viaggi.

La nuova programmazione del t.o. si presenta ricca e porta le firme di 12 compagnie, che l’operatore commercializzerà (in alcuni casi in esclusiva) sul mercato italiano. Si tratta di: Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.



Per aiutare gli agenti, l’operatore lancerà un’edizione aggiornata del folder ‘Top Reason’, una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, contenente le caratteristiche di ogni compagnia, le destinazioni e i plus di ogni viaggio. Uno strumento utile per indirizzare al meglio i clienti.