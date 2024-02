Nicolaus e Allianz Partners: intesa per la sicurezza in viaggio

08:47

Nicolaus e Allianz Partners annunciano l’avvio di una partnership nata per offrire ai clienti del tour operator serenità e sicurezza durante i viaggi.

Grazie a questa collaborazione, i viaggiatori avranno accesso a soluzioni assicurative di viaggio con coperture multirischio.

"La centralità del cliente e la certezza di tutelare la distribuzione sono il fulcro di ogni nostra scelta", spiega Roberto Pagliara, Presidente del Gruppo Nicolaus. "L'approccio di Allianz Partners nel costruire e modellare i piani assicurativi ci permette di operare in modo mirato offrendo prodotti diversi a chi sceglie una proposta di vacanza completa di trasporto, e a chi opta per il solo soggiorno, garantendo benefit anche alle adv nostre partner”.



Le soluzioni, infatti, oltre a coperture quali annullamento, interruzione di soggiorno, assistenza in viaggio e spese mediche, garantiranno un supporto continuativo e integrato 24/7 grazie alla centrale operativa di Allianz Partners. G. G.