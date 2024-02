08:03

Il 2024 si è aperto da poche settimane con alcune incognite fondamentali per il turismo italiano. Innanzitutto, la possibilità di replicare le performance del 2023, che è stato l'anno della vera e propria ripresa del travel con tutto il mondo (o quasi) a disposizione.

Gli eventi del Medio Oriente degli ultimi mesi, tuttavia, avevano gettato più di un'ombra su alcune aree che erano state le protagoniste della rinascita dei viaggi dello scorso anno. E l'andamento delle prenotazioni per il primo mese dell'anno suscitava diverse preoccupazioni.



Per capire come si è mosso il business delle agenzie di viaggi nelle scorse settimane, TTG Italia ha interpellato i principali network italiani in un ampio servizio che sarà pubblicato su TTG Today, consultabile anche online da lunedì 5 febbraio sulla digital edition.



Le posizioni dei network

Su una cosa la distribuzione organizzata è concorde: l'Italia occupa sempre un ruolo di primo piano. "L’Italia si continuerà a vendere” assicura Paola Frigerio, direttore leisure, marketing e network di Frigerio Viaggi. La Penisola è il primo pensiero "per chi cerca tranquillità e stabilità" anche secondo Sergio Testi, general manager di Gattinoni. Conferma Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, che individua in "Mediterraneo, Canarie ed Italia" le principali mete sul medio/corto raggio "che registrano risultati positivi”.



A tutto questo si aggiunge un altro elemento: nonostante i timori, "destinazioni come l’Egitto con il Mar Rosso o la Giordania non sono ‘azzerati’ - sottolinea Claudio Busca della direzione retail del Gruppo Bluvacanze -; risultano certamente ridimensionati, almeno per questo inverno”.



Ma non sono queste le uniche destinazioni che stanno dominando le vendite, spesso riservando sorprese.



Il servizio completo sul numero di TTG Today sfogliabile online con la digital edition da lunedì 5 febbraio.