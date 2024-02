Il Nord Europa di esperienza e culture di Easyweek

10:53

Un consolidamento sul Nord Europa per Easyweek, con 5 Rotte Artiche sugli itinerari Narvik – Tromsø, Tromsø – Lyngen, Tromsø – Lyngen – Alta, Tromsø – Rovaniemi e Levi – Svolvær.

Pubblicità

“Il prodotto che proponiamo – dice il managing director, Gianna Forlastro - è basato su un viaggio esperienziale, non solo di località ma di attività diversificate che spaziano fra le outdoor fino all’incontro diretto con le culture locali attraverso la conoscenza di vere persone del Nord”.



I 5 itinerari, combinabili fra loro, sono infatti realizzati in bus con una serie di fermate dove poter effettuare soggiorni fino ad arrivare alla destinazione finale.



“Una parola va spesa per la Lapponia Finlandese con località come Inari, Nellim, Saariselka, Ruka Kuusamo meno conosciute ai più ma che noi frequentiamo da anni e riusciamo a proporle ad agenzie che sanno affidarsi a chi ha ancora il gusto della scoperta – prosegue Forlastro – capace di guidare i clienti consapevoli alla scoperta di luoghi non ancora battuti dal turismo di massa”.



Accanto alla programmazione Nord Europa, Easyweek propone anche una serie di Cammini a partire da Santiago de Compostela, Cammino dei Fari e Rota Vicentina che visto il grande riscontro degli scorsi anni tornano con tante nuove idee a partire dal 1 aprile 2024.



“Torniamo anche con il Centro Sud America in primis Messico, Colombia, Brasile sempre con lo stesso claim “Vivi l'essenza del Mondo Easyweeks” - conclude Forlastro -. Ed ancora Seychelles e Mauritius, porposte con tour a partire da 8 giorni spostandosi in diverse isole e/o località selezionate con l'opportunità di coglierne l'essenza attraverso escursioni guidate”.