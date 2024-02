Commissioni Lufthansa, Fiavet: “Vigileremo affinché la sentenza sia rispettata”

14:57

“Vigileremo affinché gli effetti della sentenza siano integralmente rispettati”. Questa la rassicurazione del presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi (nella foto), alle agenzie, settimane dopo la bocciatura da parte della Corte di Cassazione del ricorso di Lufthansa sul taglio delle commissioni.

“Stiamo attentamente seguendo quanto farà il Lufthansa - afferma in una nota -, in quanto non intendiamo, dopo anni di battaglia per gli interessi della categoria e dell’esito vittorioso in sede giudiziaria, abbassare la guardia fino a quando gli agenti di viaggi non avranno ricevuto le somme di loro spettanza”.



Il presidente di Fiavet fa sapere, inoltre, di aver ricevuto “da altre associazioni la richiesta di portare avanti una iniziativa congiunta”, ma “Lh, alla quale abbiamo scritto subito dopo la pubblicazione della pronuncia della Cassazione, non vuole trattare con associazioni di categoria, preferendo interloquire con ogni agenzia singolarmente”.



L’associazione si impegna perciò a vigilare attentamente sulle mosse del vettore tedesco e annuncia di stare “predisponendo iniziative di supporto per i nostri associati al fine di avviare eventuali azioni di recupero in sede giudiziaria, ove il Lufthansa non rimborsasse e ripristinasse in BSP la commissione all’1%”.