Royal Caribbean lancia le crociere per i fan dell’Eurovision

13:42

Quattro itinerari alla scoperta dell’Europa per gli amanti della musica e dell’Eurovision Song Contenst. In quanto partner ufficiale della manifestazione canora, Royal Caribbean ha inserito in programmazione un poker di proposte dedicate.

I viaggi, riporta Tour Mag, saranno operati in primavera - nella settimana in cui si terrà l’edizione 2024 del concorso - da Oasis of the Seas, Odyssey of the Seas, Exploer of the Seas e Anthem of te Seas.



Partiranno rispettivamente il 5 maggio da Barcellona e da Civitavecchia, l’11 maggio da Ravenna e il 10 maggio da Southampton.



“L’implementazione di questi itinerari consentirà ai fan di riunirsi e celebrare il più grande evento musicale del mondo scoprendo l’Europa”, ha affermato Ben Bouldin, vice presidente Europa, Medio Oriente e Africa, Royal Caribbean International.