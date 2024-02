Happy Hour by creo, ultimo appuntamento a Napoli il 13 febbraio

08:00

Sta per concludersi l’edizione 2023 di Happy Hour by creo, il format di eventi aziendali pensato dal t.o. per incontrare di persona gli agenti di viaggi e per condividere con loro racconti, esperienze di viaggio e nuove mete in un contesto informale e immersivo.

La programmazione degli appuntamenti 2023, partita a novembre, si concluderà il 13 febbraio a Napoli.



“Quando abbiamo pensato a come impostare i nostri eventi, ci siamo chiesti cosa potesse unire la formazione al piacere di chiacchierare e vedere visi che quotidianamente ascoltiamo al telefono – spiega Anya Bracci, direttrice marketing e commerciale di creo -. Creare relazioni, confrontarsi sulla bellezza delle esperienze che si possono vivere in un luogo sorseggiando un drink ai sapori di quel luogo, ci è sembrata la soluzione più semplice e incisiva. La partecipazione degli agenti è sempre maggiore e quest’anno, oltre ai 4 cocktail che descrivono le diverse destinazioni e ai racconti dei nostri esperti product manager, ci accompagnano delle ballerine con coreografie tipiche dei luoghi che visitiamo durante la serata.”