Guiness amplia il suo mondo: Thailandia sugli scudi e 80 itinerari per i neosposi

11:57

Si focalizza sugli itinerari Mondo la seconda serie di cataloghi di Guiness Travel, che ha messo a punto folder dedicati agli Stati Uniti, all’Indocina (con Thailandia, Vietnam, Laos e Cambogia) e a quella parte di Sud-Est asiatico che include Indonesia, Malesia e Filippine passando per la Cina.

L’operatore ha inoltre ampliato la gamma di proposte per i viaggi di nozze, con sette format di viaggio e oltre 80 itinerari con servizi dedicati ai neosposi e accompagnatore al seguito dall’Italia.



Cinque itinerari in Thailandia

Rafforzata anche la programmazione dedicata alla Thailandia, che consente ai clienti di scoprire, oltre ai classici del Gran Tour e all’abbinata con Phuket, la bellezza incontaminata di luoghi come Koh Samui e Khao Lak, entrambi proposti in abbinata con Bangkok. Tra i cinque itinerari in Thailandia anche il tour ‘Meraviglie della Natura’, alla scoperta dei parchi nazionali più belli del Paese.



L’aumento di prodotto coinvolge anche l’Indonesia, con il nuovo Bali & Lombok che porta a tre gli itinerari sulla destinazione

Grande rientro, inoltre, di due destinazioni scomparse dai radar negli ultimi anni: Cina e Russia, rispettivamente con 3 itinerari e un tour che Mosca e San Pietroburgo.



Con l’iniziativa ‘Ultra Prenota Prima’, valida fino al 29 febbraio per i viaggi in partenza da aprile in poi, l’operatore incentiva l’advance booking e fissa la disponibilità di volato e i servizi a terra con un prezzo garantito e bloccato.