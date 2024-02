Torna la Cina nella programmazione Kel 12: il viaggio sulle orme di Marco Polo

12:18

Cresce del 20% il fatturato sulla Cina di Kel 12, dopo il ritorno della meta nella programmazione dell’operatore. Le prenotazioni sul Paese stanno seguendo un trend molto positivo, favorite dall’introduzione di procedure semplificate per l’ottenimento dei visti online che hanno semplificato l’ingresso nel Paese.

“Kel 12 scommette sulla ripresa turistica in questo paese, secondo al mondo per numero di siti Unesco, e ha investito ripristinando una ricca selezione di itinerari esclusivi studiati nei minimi dettagli per condurre i viaggiatori alla scoperta non solo dei monumenti storici e delle meraviglie naturali, ma anche dei racconti avvincenti che intrecciano la sua cultura millenaria – spiega Giancarlo Meoni, product manager Kel 12 e Viaggi Levi -. Ogni tappa di questi viaggi svela i segreti custoditi dalle antiche mura, stratificazioni di rocce variopinte, gigantesche dune e grotte suggestive”.



Sono 14 i programmi di viaggio, proposti per piccoli gruppi, con un fitto calendario di date partenza; tra i plus della programmazione si riconferma ancora una volta la presenza di esperti, in partenza dall’Italia, capaci di facilitare la mediazione culturale con elevata professionalità e passione.



Itinerario straordinario

Non mancano le novità nella programmazione quali ad esempio l’itinerario “Sulle orme dell’Impero perduto” di Kel 12: viaggio inedito, una spedizione che si intreccia a percorsi sconosciuti della Via della Seta, sulle tracce del regno buddhista dei Tangut attraverso i grandi deserti della Cina Ningxia, Mongolia Interna e Gansu, alla scoperta dei paesaggi ayttraversati da Marco Polo.