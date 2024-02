La fiducia di Star Clippers: “Itinerari nel canale di Suez”

di Alberto Caspani

14:01

Rotta verso Suez. Star Clippers conferma la stabilità dell’area egiziana del Mar Rosso e lancia la sue prime due crociere lungo il Canale, sulla tratta Pireo (Grecia) - Safaga (Egitto).

“Si tratta di una delle nostre novità per il 2024 - spiega Birgit Gfölner (nella foto), sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana - in programma il prossimo 8 e 18 giugno, per 10 notti di navigazione".



Il target

Gfölner aggiunge: "Il cliente italiano - per lo più coppie sui 50 anni, ma anche tanti singoli e honeymooners - è tradizionalmente legato agli itinerari nel Mediterraneo Occidentale, ma con un 65% di repeater dobbiamo puntare ogni anno su nuove destinazioni o prodotti. Ci aspettiamo un’annata altrettanto buona rispetto al 2023”.



Focus inoltre sul Costa Rica con nuovi webinair insieme al trade, ma anche sulle crociere a tema yoga, enogastronomia e fotografia.