Bisogna andare verso Nord Est per trovare qualcuno che commenti l’operazione Alpitour senza i soliti timori. Graziano Debellini, nel Caffè con il direttore su TTG Today, non si nasconde e appare dispiaciuto di questa cessione del gruppo torinese. Una vendita ormai entrata nella fase finale.

“L’Italia perde un campione dell’industria turistica e questo mi addolora. Come si fa a non capire che il controllo del Gruppo Alpitour finendo nelle mani straniere causerà una perdita a tutto il mercato? Non credo che all’ultimo qualche investitore nazionale busserà alla porta, perché comunque stiamo parlando di un’operazione pesante. Mi dispiace perché si tratta dell’azienda che ha sempre dato le carte e tirato il gruppo”.



Il presidente di Th Group risponde al telefono dopo aver appena terminato un incontro strategico con Cdp. Incontro che ha sancito il proseguimento dell’intesa con il socio. Il momento di mercato è abbastanza delicato, con equilibri sottili, ma Debellini sembra credere nella fase positiva dell’industria.



In questa puntata del Caffè con il direttore si parla di alberghi e di classe dirigente, del mondo Alpitour e del tour operating che non tramonta (forse cambia pelle). In attesa che, anche in questo settore, una certa classe dirigente svesta il ruolo di venditore per assumere una carica da imprenditore vero.



