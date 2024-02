I Grandi Viaggi al teatro San Babila insieme agli agenti di viaggi

10:03

Un evento che rappresenta un grande ritorno: I Grandi Viaggi ha scelto il teatro San Babila per incontrare gli agenti di viaggi top partner e trascorrere insieme una serata di divertimento nei giorni della Bit.

In platea l’amministratore delegato Corinne Clementi, che insieme allo staff de Igv ha accolto gli invitati allo spettacolo. Sul palco del teatro, mentre scorrevano le immagini dei Club più famosi del brand, si sono alternati comici molto conosciuti come Enrico Bertolino o Giovanni Vernia, che hanno dato la loro personale interpretazione del viaggio, citando aneddoti che hanno coinvolto la platea.



In apertura e chiusura di serata, in anteprima la nuova sigla che caratterizzerà l’estate negli Igv, interpretata da alcuni membri dello staff di animazione (nella foto) che è uno dei fiori all’occhiello nell'offerta del t.o. I.C.