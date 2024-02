Idee per Viaggiare, Schiavone: “Il contatto umano resta fondamentale”

12:31

La qualità del lavoro si riflette anche sul futuro dell’azienda: ne è convinta Paola Schiavone, marketing manager di Idee per Viaggiare (nella foto), che sottolinea come la valorizzazione delle professionalità sia determinante per garantire un futuro solido all’azienda.

“L’integrazione con nuove realtà – l’ultima delle quali riguarda l’arrivo di Chinasia –ci impone di ampliare continuamente gli orizzonti e di ripensare le nostre attività per trasmettere a tutti i partner tutto il valore aggiunto che la crescita di Idee per Viaggiare comporta. In questo senso sia la formazione interna si gli incontri in presenza con il trade rappresentano due elementi fondamentali”.



Idee per Viaggiare continuerà pertanto a investire sulla formazione, a cominciare dai 30 appuntamenti organizzati in tutta Italia, che fino a marzo consentiranno al t.o. di presentare le ultime novità, come le Idee Mix, viaggi combinati per visitare più destinazioni, anche molto diverse fra loro.



“Il rischio – aggiunge Schiavone – è quello che la crescita porti alla spersonalizzazione; da qui l’importanza di mantenere il contatto umano con i principali partner attivi sul nostro mercato”. I.C.