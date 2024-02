eDreams Odigeo: “Viaggi voce di spesa fondamentale per gli italiani”

15:55

Per l'87% dei consumatori italiani i viaggi sono una voce del budget fondamentale nel bilancio famigliare. È quanto emerge da una ricerca condotta a livello internazionale da OnePoll per eDreams Odigeo con il coinvolgimento di 1.000 connazionali.

Nella Penisola solo il 2% dei partecipanti ha dichiarato di non ritenere importante inserire i viaggi nella pianificazione del proprio bilancio nei prossimi mesi.



Il futuro

Guardando ai prossimi 25 anni, la voglia di viaggiare non diminuirà, ma priorità e valori sono destinati a cambiare, in particolare nelle nuove generazioni. Il 27% dei consumatori globali sotto i 24 anni sottolinea infatti l’importanza dell'inclusività sociale nelle destinazioni e nelle scelte di brand, rispetto al 17% degli over 65.



Rimanere connessi durante il viaggio è essenziale per il 20% dei giovani di 18-24 anni, rispetto al 7% degli over 65.



Molto importanti nell’era post-pandemica sono inoltre le considerazioni relative a salute, sicurezza e geopolitica si sono rivelate molto importanti nell'era post-pandemica: il 51% degli intervistati in tutti i mercati e il 53% degli italiani reputa la sicurezza fondamentale quando si viaggia.



“Siamo in un’era in cui i valori dei viaggiatori si evolvono rapidamente, modellati dalle grandi questioni del nostro tempo, che vanno dalla tecnologia al lavoro ibrido fino a una pandemia – commenta Dana Dunne, ceo di eDreams Odigeo -. Questi dati forniscono una visione interessante delle priorità dei viaggiatori man mano che la prossima generazione di consumatori socialmente inclusivi e nativi digitali raggiungerà l’apice del proprio potere di spesa. Mentre stiamo assistendo a un cambiamento generazionale nei valori attorno a questi temi, e i viaggi rimangono centrali per i consumatori di tutte le età. Ci aspettiamo che la domanda nel settore quindi si mantenga forte e questi dati evidenziano davvero perché è fondamentale continuare a innovare e fornire nuove esperienze che entusiasmino le future generazioni di viaggiatori”.