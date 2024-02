Silversea: Brancaleoni nominato senior vice president, global sales & revenue

14:43

Massimo Brancaleoni (nella foto) è il nuovo senior vice president, global sales & revenue di Silversea. La nomina consentirà al manager di supervisionare vendite e ricavi del brand attivo nel segmento lusso.

In questo nuovo ruolo, Brancaleoni continuerà a riportare al presidente di Silversea, Barbara Muckermann.



Brancaleoni vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore crocieristico globale e ha ricoperto incarichi dirigenziali per organizzazioni internazionali in Europa e Asia. Prima di entrare in Silversea, è stato senior vice president, worldwide sales in Costa Crociere. È entrato in Silversea nel gennaio 2023 come vice president senior, global sales.



“Brancaleoni affinerà il nostro approccio strategico per rafforzare la nostra posizione come marchio di viaggi di lusso leader nel settore – ha commentato Barbara Muckermann -. Da quando è entrato in Silversea nel gennaio 2023, Brancaleoni ha rafforzato il nostro team di vendita globale, contribuendo al successo grazie alla nuova strategia e alla grande attenzione per i risultati da conseguire”.



“Sono grato a Barbara Muckermann, Jason Liberty e all’intero team dirigenziale di Royal Caribbean Group per avermi concesso questa opportunità – ha aggiunto Brancaleoni -. Il mio obiettivo è quello di consolidare i numeri anche nel 2024, ottimizzando la sinergia tra i dipartimenti Sales e Revenue a vantaggio del marchio e dei consulenti di viaggio e capitalizzando la crescita e il potenziale del mercato dei viaggi di lusso”.