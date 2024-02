Il bleisure e le aziende, un rapporto ancora conflittuale: i dati Amex

08:47

Nel mondo del post pandemia il fenomeno del bleisure è destinato a ricoprire un ruolo sempre più importante anche se, da parte delle aziende, non sempre si risponde con travel policy adeguate alle nuove richieste dei dipendenti.

“All’estensione del fenomeno - spiega Corrado Soda, SME and Large Account Management di American Express Italia - non corrisponde un grado sufficiente di flessibilità da parte delle aziende, che fanno fatica a normare questa nuova esigenza”.



Esigenza che emerge dai dati una recente ricerca Amex GBT, secondo la quale i dipendenti desiderano misure di benessere nella travel policy, come la possibilità di estendere con un soggiorno leisure la trasferta di lavoro (60%) e portare i propri cari in viaggio d'affari (61%).



“Adattare le travel policy alle nuove esigenze lavorative - conclude Soda - è riconosciuto dai dipendenti come un modo per rendere l'azienda un luogo di lavoro più piacevole (70%), competitivo (63%) e finanziariamente di successo (48%)”. S.G.