di Gaia Guarino

08:35

La mappa dei viaggi di nozze sta cambiando. Lo raccontano le agenzie, che segnalano come le richieste siano ora più tese a esplorare mete nuove e percorrere itinerari inediti anche in destinazioni turisticamente mature.

La luna di miele è, dunque, sempre più tailor made. “Parliamo di un segmento in continua crescita, che di recente ha subito una metamorfosi - commenta Nancy Manna di Vivere&Viaggiare di Desenzano del Garda (Bs) -. Una volta i clienti sceglievano la meta di moda, oggi è l’esatto contrario, e perfino un posto apparentemente banale diventa originale inserendo attività local e distanti dai soliti percorsi turistici”.



Autenticità

La parola d’ordine è ‘autenticità’. E laddove i neosposi optinoper una destinazione classica come le Maldive o Mauritius, gli adv lavorano per indirizzarli verso luoghi meno affollati e ancora da esplorare. Un modo, spiega Vanessa Padovani di Abaco Viaggi a Codroipo (Ud), utile parallelamente a contrastare l’overtourism. “Vogliamo sfatare il mito che ciò che vediamo su Instagram rifletta necessariamente la realtà creando spesso delusione rispetto alle aspettative - aggiunge -. Per tale ragione cerchiamo di incoraggiare itinerari alternativi, per esempio in Indonesia”.



In ogni caso, rimane un punto fermo la volontà di non rinunciare al viaggio di nozze. Non spaventano nemmeno i conflitti in corso; le coppie si informano e poi, avvalendosi della consulenza del proprio adv, pianificano il loro soggiorno in Paesi sicuri.



Il lungo raggio raccoglie il maggior numero di richieste. Boom per il Giappone sia in versione ‘secca’, sia con estensioni mare come la Thailandia e le Filippine.